Польша срочно подняла в небо авиацию 1 22.03.2024, 12:31

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Варшава отреагировала на обстрел Украины.

В Вооруженных силах Польши сообщили, что утром в пятницу, 22 марта, подняли в небо авиацию. Это произошло в связи с ночной ракетной атакой российских войск по Украине.

Они сообщили, что ночью, 22 марта, наблюдалась активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов самолетов Ту-95, Ту-22 и МИГ-31 по объектам, расположенным на территории Украины

«Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Предупреждаем, что польская и союзная авиация задействована, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», - говорится в материал

Informujemy, że dzisiejszej nocy obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związana z uderzeniani rakietowymi samolotów Tu-95, Tu-22 oraz MIG-31 wykonywanymi na obiekty znajdujace się na terytorium Ukrainy.



Wszystkie niezbędne… pic.twitter.com/M0se909n2V — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 22, 2024