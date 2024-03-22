закрыть
22 марта 2024, пятница, 15:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Загадочное ЧП с Ил-76 в Ульяновске: двое оккупантов погибли

1
  • 22.03.2024, 14:52
  • 2,516
Загадочное ЧП с Ил-76 в Ульяновске: двое оккупантов погибли

Минобороны РФ по этому поводу хранит молчание.

Вечером 21 марта в аэропорту «Ульяновск-Восточный» случилось происшествие с транспортным самолетом «Ил-76» ВКС РФ. Есть погибшие среди военнослужащих.

О происшествии сообщил российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на информированные источники.

Минобороны РФ по этому поводу хранит молчание. Утверждается, что инцидент случился во время ремонта военного транспортника.

«21 марта в районе 17 часов на стоянке самолетов 235-авиаполка (в/ч 02366) вылетело стопорное кольцо шасси самолета «Ил-76» - сообщил российский ресурс.

В результате срабатывания шасси тяжелые травмы получили двое российских военнослужащих. Оба скончались по дороге в больницу.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов