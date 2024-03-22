Загадочное ЧП с Ил-76 в Ульяновске: двое оккупантов погибли

Загадочное ЧП с Ил-76 в Ульяновске: двое оккупантов погибли1
- 22.03.2024, 14:52
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Минобороны РФ по этому поводу хранит молчание.
Вечером 21 марта в аэропорту «Ульяновск-Восточный» случилось происшествие с транспортным самолетом «Ил-76» ВКС РФ. Есть погибшие среди военнослужащих.
О происшествии сообщил российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на информированные источники.
Минобороны РФ по этому поводу хранит молчание. Утверждается, что инцидент случился во время ремонта военного транспортника.
«21 марта в районе 17 часов на стоянке самолетов 235-авиаполка (в/ч 02366) вылетело стопорное кольцо шасси самолета «Ил-76» - сообщил российский ресурс.
В результате срабатывания шасси тяжелые травмы получили двое российских военнослужащих. Оба скончались по дороге в больницу.