Загадочное ЧП с Ил-76 в Ульяновске: двое оккупантов погибли 1 22.03.2024, 14:52

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Минобороны РФ по этому поводу хранит молчание.

Вечером 21 марта в аэропорту «Ульяновск-Восточный» случилось происшествие с транспортным самолетом «Ил-76» ВКС РФ. Есть погибшие среди военнослужащих.

О происшествии сообщил российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на информированные источники.

Минобороны РФ по этому поводу хранит молчание. Утверждается, что инцидент случился во время ремонта военного транспортника.

«21 марта в районе 17 часов на стоянке самолетов 235-авиаполка (в/ч 02366) вылетело стопорное кольцо шасси самолета «Ил-76» - сообщил российский ресурс.

В результате срабатывания шасси тяжелые травмы получили двое российских военнослужащих. Оба скончались по дороге в больницу.