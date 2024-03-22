СМИ: ЕС нанесет экономический удар под дых Лукашенко 5 22.03.2024, 15:23

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Уже совсем скоро.

Украина наконец-то достигла консенсуса с соседними и балтийскими странами, а также Еврокомиссией о запрете поставок российского и белорусского продовольствия в Европейский Союз.

Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

По его словам, ожидается, что юридически запрет будет введен уже в апреле.

«Это будет наиболее яркий политический проект Европарламента, который завершает свою каденцию и согласно правил Европейской Комиссии, будет обновлен после предстоящих выборов. Ожидается, что на Евросаммите глав государств-членов ЕС будет получено одобрение (запрета на импорт российских и белорусских продуктов питания — ред). Юридически этот запрет будет одобрен уже в апреле», — сказал он.

По информации Качки, соответствующий документ уже подготовлен и предложен Еврокомиссии.

«Это очень хороший документ, который позволяет расширять и дальше такой же механизм не только на аграрные товары, которые не попали под санкции, а в том числе и на металлургию. Для нас это важно, поскольку мы сможем реализовать проект вытеснения российского сырья, полуфабрикатов с европейского рынка и заменить их украинскими», — подчеркнул Качка.

Он также отметил, что Украине принципиально важно донести до европейского сообщества абсурдность доступа российских и белорусских товаров на рынок ЕС.