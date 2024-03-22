Ученые: Кофе влияет на мышцы человека 3 22.03.2024, 20:00

6,202

Каким образом.

Природное вещество тригонеллин, которое содержится в кофе, может улучшить функционирование мышц и предотвратить их распад. Это установили ученые из Национального университета Сингапура. Их исследование опубликовали в журнале Nature Metabolism.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 186 мужчин старше 60 лет. Была собрана информация о состоянии их здоровья. Также у респондентов взяли образцы крови и измерили силу хвата с помощью цифрового динамометра. Еще испытуемые рассказали о своих предпочтениях в еде и пристрастии к кофе.

Оказалось, что потребление вещества тригонеллин в составе напитка приводило к более сильному хвату и, соответственно, к более высокой функциональности мышц.

Исследователям удалось выяснить, что тригонеллин способствует активации клеточного кофактора NAD+. Это важное органическое соединение, которое есть в каждой клетке организма человека. Благодаря NAD+ питательные вещества превращаются в энергию.

Положительный эффект от тригонеллина способствует уменьшению риска снижения массы скелетной мускулатуры, а такое часто происходит с годами.