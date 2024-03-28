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Зеленский: РФ планирует контрнаступление на начало лета

  • 28.03.2024, 20:05
Зеленский: РФ планирует контрнаступление на начало лета
Владимир Зеленский

Киеву нужна более активная военная помощь.

Россия готовит новое наступление на территорию Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью CBS News, записанном во время его поездки в Сумскую область 27 марта.

По его словам, Киев уже информировал западных союзников об этом.

«Россия будет готовить контрнаступательные действия, и это может быть конец мая, может быть июнь месяц», – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что в связи с новой угрозой со стороны Москвы Киеву нужна более активная военная помощь.

«Мы должны не только готовиться, не только стабилизировать [ситуацию]. Потому что партнеры, иногда они очень радуются, что мы стабилизировали положение, они «держат за нас кулаки» и говорят: «Окей, у вас есть сила». Но мы говорим: «Нет, нам нужна сейчас помощь!» Сейчас для того, чтобы готовить соответствующие бригады, которым придется воевать за нашу землю, особенно в момент контрнаступления», – подчеркнул Зеленский.

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