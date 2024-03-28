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Экономика Украины в прошлом году выросла на 5,3%

  • 28.03.2024, 21:42
Экономика Украины в прошлом году выросла на 5,3%

Об этом сообщил госстат Украины.

В прошлом году реальный валовой внутренний продукт Украины вырос на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году. Об этом сообщила Государственная служба статистики в четверг, 28 марта.

«Реальный ВВП в 2023 г. по сравнению с 2022 г. увеличился на 5,3%. Номинальный ВВП составил 6537,8 млрд. грн.», - говорится в сообщении.

По данным Госстата, в первом квартале 2023 года снижение реального ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2022-го составило 10,3%, после чего во втором квартале он вырос на 19,2%, в третьем – на 9,6% и в четвертом также вырос на 4,7%.

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