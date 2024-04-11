Турция предложила Зеленскому и Путину новый «мирный план» 16 11.04.2024, 16:21

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Текст документа уже есть у всех трех сторон.

У Турции есть новый план мирного урегулирования войны России против Украины, который предусматривает заморозку войны и внеблоковый статус, сообщает «Новая газета».

Согласно информации от источника издания, который ознакомился с документом, этот план продвигается при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана и является инициативой турецкой стороны.

Также собеседник издания заявил, что текст документа уже есть у всех трех сторон — у Украины, России и Турции. В частности, этот проект основан на документах первых переговоров в Стамбуле, а также туда вошла часть формулировок мая 2022 года.

«Мирную инициативу может поддержать ряд европейских политиков, ее также будут предлагать для поддержки отдельным странам Глобального Юга», — говорится в сообщении.

В материале говорится, что проект нового договора от турецкой стороны предполагает:

взаимное обязательство США и России о неприменении ни при каких условиях ядерного оружия, а также возобновление договора об ограничении стратегических вооружений, причем при невозможности одностороннего выхода из него в будущем.

запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию ее правительства.

замораживание войны по существующей линии фронта.

обязательства провести в 2040 году референдумы: общеукраинский о внешнеполитическом курсе страны, а также референдумы под международным контролем во всех украинских территориях, аннексированных на момент заморозки войны Россией.

гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года.

обмен пленными по формуле «всех на всех»

Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз.

При этом журналисты считают, что вероятность принятия этого документа невысокая, так как это «уже как минимум девятый проект подобного рода».