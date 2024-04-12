Путин использовал Лукашенко 12.04.2024, 10:34

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Чтобы озвучить важный сигнал по войне с Украиной.

Владимир Путин «согласился» с «предложением» Александра Лукашенко вернуться к переговорам с Украиной по согласованному в Стамбуле договору. В разговоре, стенограмма которого приводится на сайте Кремля, Лукашенко отметил, что во время переговоров в марте—апреле 2022 года стороны согласовали «серьезные подвижки», но позднее договоренности были сорваны.

Александр Лукашенко предложил «достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему».

«Да, и с ним работать», — согласился Путин.

Лукашенко добавил, что в документе содержится «приемлемая позиция и для Украины», и Киев два года назад принял ее.

«Они же согласились. Конечно», — отметил Путин.

Александр Лукашенко, который в 2022 году предсказывал, что Киев возьмут за «три-четыре дня», заявил, его «чутье никогда не обманывало» и теперь он чувствует, что инициативы Путина по поводу окончания войны «найдут отклик на Украине».

«Я готов с вами вместе встать плечом к плечу и работать в этом направлении», — сказал Александр Лукашенко.

Хоть белорусская армия и не участвует в военных действиях, война России и Украины имеет катастрофические последствия для Беларуси. Беларусь, которая и ранее была зависима от российских нефтегазовых дотаций, оказалась отрезана от традиционных мировых рынков и теперь уже полностью привязана к российскому, а эмиграция из страны достигла исторических рекордов.

Накануне российское издание «Новая газета Европа» сообщало, что Турция продвигает новый проект мирного соглашения между Россией и Украиной. По словам источника издания, ознакомившегося с документом, в его основу легли пункты из первого соглашения в Стамбуле. Однако обновленный договор предполагает заморозку войны по существующей линии фронта, обязательства провести референдумы на захваченных Россией территориях Украины в 2040 году, а также гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года.

Москва в 2022 году начинала войну, рассчитывая на быстрое завоевание Украины. Судя по риторике Путина и действиям РФ в то время, за оккупацией Украины последовала бы ликвидация украинской и белорусской государственности и инкорпорация украинских и белорусских земель в состав России по образцу того, как это произошло с Донецком, Луганском и оккупированными территориями Запорожской и Херсонской областей.

Вместо этого Россия получила затяжную войну, на которой потеряла по меньшей мере 75 тысяч человек убитыми. Значительная часть российской военной техники была уничтожена, включая тысячи танков. Репутация российских вооружений пострадала, а престиж западных вырос.

Готовность Москвы вести переговоры свидетельствует: она смирилась с тем, что эти первоначальные цели войны сейчас не могут быть достигнуты. Но нет оснований думать, что Россия от этих целей отказалась. Именно поэтому многие в Украине и странах Евросоюза выступают против такой заморозки конфликта. По их мнению, Москва ищет передышки, чтобы восстановить арсенал вооружений и возобновить натиск на Украину в удобный для себя момент.

По мнению критиков идеи таких переговоров, только выход Украины на законные границы 1991 года может стать страховкой от повторения войны в будущем.