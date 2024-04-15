В России решили «раскулачить» банкира, которого называют «кошельком Лукашенко» 15.04.2024, 8:07

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Алексей Хотин

У него отбирают собственность.

В России судебные приставы хотят изъять у экс-владельца банка «Югры», белорусского бизнесмена Алексея Хотина торговую галерею «Модный сезон» и часть помещений отеля Four Seasons на Охотном ряду, выяснил РБК. До этого государству были переданы нефтяные активы бизнесмена. На элитную недвижимость у Кремля наложены обеспечительные меры. Они были введены на основании определения Мещанского суда от 19 марта. Истец, начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, попросил обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество Хотина в рамках мероприятий на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Напомним, бизнесмен Юрий Хотин, бывший владелец банка «Югра», получил девять лет лишения свободы в колонии общего режима.

В РосСМИ Алексея Хотина, который является выходцем из Беларуси, нередко называют кошельком Лукашенко. Еще в сентябре 2017 году подробно писалось о Хотиных и их связи с «семьей» Лукашенко: «Хотины — выходцы из Беларуси, заниматься бизнесом стали после прихода к власти Александра Лукашенко — в 1994г. Первым их предприятием стала компания по производству белорусской косметики и парфюмерии «Белкосмекс». Уже в 1997г. отец и сын переезжают в Москву, где арендуют помещения у мясокомбината «Микомс», а затем выкупают их по дешевке. К 2004г. Хотины уже владеют порядка 1 млн кв. м в Москве. По некоторым данным, этот семейный бизнес активно поддерживался белорусскими чиновниками и силовиками, которые, как и предприниматели, перебрались в Россию. Другие источники утверждают, что покровителем Хотиных является сам Лукашенко».