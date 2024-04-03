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Белорусов коснулась глобальная утечка персональных данных

  • 3.04.2024, 2:29
Белорусов коснулась глобальная утечка персональных данных

Могут приходить письмам на электронную почту от неизвестных адресатов.

Национальный центр защиты персональных данных Беларуси сообщил, что среди 26 миллиардов учетных записей, которые попали в интернет, есть и те, которые касаются жителей Беларуси.

Cпециалисты по безопасности предупреждают: пользователи Twitter, LinkedIn, Telegram, Canva, Dropbox, других сервисов должны приготовиться к спаму. Сообщается, что могут приходить письмам на электронную почту от неизвестных адресатов.

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