Приговор Путину 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

19.05.2024, 8:43

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Фото: Getty Images

Вопрос лишь в том, кто, как и когда «прибьет щит к Спасским вратам».

Уже даже Zетники регулярно умывают кремлевских старцев, показывая бесперспективность их политики затыкания и удушения любой правды.

Интересное «поздравительное» видео ко Дню Победы вышло на ватном канале «Царьград», принадлежащем православному имперцу и стороннику «Русского мира», миллиардеру Константину Малофееву.

В передаче приводятся официальные данные Росстата, согласно которым убыль населения РФ достигла рекордных показателей в ее новейшей истории. Число умерших россиян за первые два месяца 2024 года превысило число родившихся в 1,6 раза.

«Фатальный процесс набрал максимальные обороты на исконно русских территориях»,

- отдельно сокрушается ведущий

Во Владимирской области по итогам 2023 года рождаемость ниже смертности в 2,9 раза. В Псковской и Смоленской областях - в 3,1 раза. В антирейтинге вымирания также Орловская, Новгородская, Тверская области.

В целом по РФ - в 61 регионе смертность превысила рождаемость в 1,7 раз.

Рост рождаемости зафиксирован лишь в девяти субъектах! Да и то, негодует «русский патриот», это Северный Кавказ, три сибирских нефтедобывающих региона, Якутия, Тыва.

Ну, а Москва с Петербургом, мол, прирастают в основном за счёт мигрантов. Эх, Z-патриоты, это вы ещё не видели освобождённый вами от украинских жителей Мариуполь. Там говорят, что мигрантов уже завезли столько, что скоро можно будет переименовывать в Мариинбад.

А страну, судя по настроениям «Царьграда», в Российские Вымираты:

«Минувшие годы - это годы вымирания России».

Стоп, товарищи турбо-патриоты. Как же так? Нам-то все эти годы говорили, что это время расцвета страны под руководством великого Путина, который «поднял её с колен» и «показал Западу».

Но ведущий Z-канала продолжает спорить с главным пропагандистским нарративом, приводя цифры вместо слов.

По данным ОЭСР, 2/3 населения РФ относится к бедным и малоимущим. А половина молодых людей от 18 ло 24 лет хотели бы эмигрировать из «путинского рая».

«Бедность, безнадёга, неуверенность в завтрашнем дне, сломанные социальные лифты, огромные долги перед ростовщиками, достигшие рекордной отметки в 36 трлн руб.»

Ну так, а чем вы недовольны? «Великий геополитик» же предложил вам лифт на СВО, благодаря которому можно заработать невиданных в провинции денег, ну или же обеспечить семью «белой ладой». Получить награды и льготы, места в центрах реабилитации и протезирования, и вообще стать представителем «новой элиты».

Всем же известно, что такие мероприятия, как «военная спецоперация», еще и третий год «идущая строго по плану», лучше всего способствуют не только росту доходов населения, развитию экономики и бизнеса, повышению уверенности людей в попадании в рай завтрашнем дне, но и решению демографических проблем страны!

Но про это «Царьград» почему-то ничего не сказал. При обычном отсутствии в ватных головах причинно-следственных связей, «квасные патриоты» не видят иного выхода, как крепить скрепы:

«Силы и уверенность надо брать в семье. Будут дети - будет и благополучие».

Чтобы что? Чтобы потом ваши дети мечтали либо уехать из страны, либо пошли на очередную СВО, вероятность которой гарантирована при такой системе?

Как бы то ни было, констатируем: сегодня уже даже официальные цифры, приведенные в эфире «патриотического телеканала», звучат как приговор «питерской бригаде» и созданной за четверть века мафиозной системе, в которой у обычного человека и его детей нет и не будет шансов на нормальную жизнь.

И даже если запретить Росстат и посадить не только всех противников войны, вранья и воровства, но даже всех ее туповатых, но не до конца ослепших z-сторонников, вас это не спасёт. Вы ведёте страну туда, куда уже все видят и никто не хочет - в пропасть.

И не стоит обольщаться подобострастными признаниями в свой адрес в правильности пути. Если они исходят от циничных и замазанных получателей «тридцати сребреников». Либо от запудренных пропагандой и пропитанных страхом, забитых получателей «крошек с барского стола».

Приговор вам уже вынесен - ещё не Гаагой, но уже Царьградом. Вопрос лишь в нюансах - кто, как и когда «прибьет щит к Спасским вратам».

Телеграм-канал «СерпомПо»