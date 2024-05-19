Министр обороны Словакии: Организм Фицо исчерпал резервы 19.05.2024, 12:11

1,412

Роберт Фицо

Раненого премьер-министра не будут транспортировать в Братиславу.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в тяжелом состоянии, в результате покушения 15 мая он получил пять ранений.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк, комментируя состояние коллеги, назвал его «стабильным, но тяжелым».

Одно из ранений главы правительства является очень тяжелым.

«Так называемое грязное ранение, которое заносит в организм множество инфекций», - заявил политик в интервью TA3.

По словам Калиняка, на данный момент главная проблема не только в ранениях.

«Истощение организма огромное. Организм исчерпал резервы защитных механизмов», - подчеркнул министр.

Калиняк дал понять, что сейчас все зависит от врачей и того, как ответят на этот вызов.

По вышеуказанной причине Роберта Фицо не могут перевезти в Братиславу в течение нескольких дней.