Ученые раскрыли главную тайну египетских пирамид 19.05.2024, 14:28

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Их строили не в пустыне.

Исследователи обнаружили, что Великие пирамиды Египта и другие древние памятники в Гизе были построены около ныне высохшего рукава реки Нил. Они смогли сделать это, используя спутниковые снимки и анализ кернов осадочных пород.

В научной работе, опубликованной в журнале Communications Earth & Environment, представлена карта давно высохшего 64-километрового рукава Нила, который долгое время был погребен под сельскохозяйственными угодьями и пустыней.

Неблагоприятное расположение пирамид посреди пустыни долгое время озадачивало археологов, пишет CNN.

Некоторые из них находили доказательства того, что когда-то река Нил текла вблизи этих пирамид, что облегчало их строительство, начавшееся 4700 лет назад.

По словам ведущего автора исследования Эман Гоним, профессора и директора Лаборатории дистанционного зондирования с использованием космических и беспилотных технологий в Университете Северной Каролины в Уилмингтоне, несмотря на многочисленные попытки реконструировать древние водные пути Нила, ранее ученые в основном ограничивались сбором образцов почвы с небольших участков, что привело к созданию лишь фрагментарных карт древних каналов Нила.

Гоним и ее коллеги назвали этот исчезнувший рукав реки Нил Ахрамат, что на арабском означает «пирамиды».

По словам ученых, древние египтяне, вероятно, использовали этот ныне высохший рукав для строительства пирамид. Древний водный путь составлял около 500 метров в ширину и имел глубину не менее 25 метров, что сопоставимо с современным Нилом.

Это, по словам Гоним, указывает на его «функциональное предназначение», поскольку река играла ключевую роль в транспортировке огромного количества строительных материалов и рабочих, необходимых для возведения пирамид.

Она отметила, что новое исследование также показывает, что многие пирамиды в изучаемой области имеют церемониальные подъезды, которые проходят перпендикулярно курсу рукава Ахрамат и заканчиваются прямо на его берегу.

Следы реки не видны на аэрофотоснимках или на изображениях с оптических спутников. Гоним заметила нечто необычное, изучая радиолокационные спутниковые данные, охватывающие более широкую область, в поисках древних рек и озер, которые могли бы выявить новый источник грунтовых вод.

По словам ученых, возможно, что многочисленные храмы до сих пор скрыты под сельскохозяйственными полями и песками пустыни вдоль берега рукава Ахрамат. Почему этот рукав реки высох или исчез, пока неясно. Скорее всего, во время периода засухи и опустынивания этот регион был занесен песком, что привело к заиливанию реки.

Исследование показало, что во время строительства пирамид эта местность пребывала совершенно в другом состоянии, нежели сейчас.

Ник Марринер, географ из Французского национального центра научных исследований в Париже, не участвовавший в исследовании, отметил:

«Мы можем получить более четкое представление о том, как выглядела пойма Нила во времена строителей пирамид и как древние египтяне использовали ее для транспортировки строительных материалов для своих монументальных сооружений».