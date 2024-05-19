Политический обозреватель рассказал, что добьет армию РФ раньше, чем это сделают ВСУ 19.05.2024, 19:12

«Войну вести враг не сможет».

Неутешительный прогноз для россиян озвучил политический аналитик Иван Яковина в очередном аналитическом видео на канале YouTube. Эксперт считает, что подрыв российской экономики должен стать для Украины приоритетом №1, поскольку если денег не будет, то и войну вести враг не сможет.

Журналист-международник высказал свою точку зрения по поводу действенного «оружия», которое стоит использовать против россиян: «Я много говорил про НПЗ и об их важности для России, потому что они являются очень важной составной частью российской нефтяной сферы, а нефтяная сфера - это «хребет» российской экономики. Тут особые доказательства не нужны, поскольку самая важная часть российской экономики - это нефтяная сфера. Если бы не было у России нефти, то война бы уже давно закончилась, потому что России нечем было бы ее финансировать».

«Пока есть нефтяная сфера, пока работают нефтеперерабатывающие российские заводы, Россия будет продолжать вести войну. Чем меньше будут работать нефтеперерабатывающие заводы, тем больше будет в России инфляция. На мой взгляд, хотите верьте, а хотите - нет, я абсолютно убежден, что Россия проиграет эту войну не сколько из-за действий украинской армии, сколько из-за экономических сложностей, в частности из-за инфляции. Инфляция, я думаю, будет самым главным оружием», - подчеркнул политический аналитик.