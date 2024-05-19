Покушение на Фицо: в Словакии сделали важное заявление 19.05.2024, 19:27

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О сообщниках нападавшего.

В правительстве Словакии не исключают, что 71-летний нападавший на премьер-министра Роберта Фицо имел сообщников.

Как сообщает Dennik N, об этом сказал министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток.

По словам министра, в созданной в правительстве специальной следственной группе по обстоятельствам покушения на Фицо не исключают версию, что нападающий действовал не совсем сам.

На такое предположение указывает, в частности, удаление его учетной записи в Facebook и переписок в мессенджере через два часа после покушения, хотя нападающего задержали сразу же.

«Его (учетную запись) удалил не он и, похоже, не его жена», – отметил Шутай-Эшток.

В то же время министр отверг слухи, что сообщниками нападавшего могли быть мужчина и женщина, которые стояли у барьера, откуда тот стрелял.

Напомним, 71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова.