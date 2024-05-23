«Дети в шоке, крутили пальцами у виска» 10 23.05.2024, 10:17

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О выпускных вечерах.

В школах грядут выпускные вечера. В этом году их рекомендовано проводить без ресторанов, диджеев и лимузинов, то есть без атрибутов роскоши.

Ex-press.by спросил читателей, как они относятся к этой рекомендации.

Александр:

— Я диджей, каждый год веду выпускные. Этот день является также возможностью для ресторанов нашего города заработать. Однако теперь выпускные будут проводиться на площадках учреждений культуры и дополнительного образования. Ну что ж, мы с родителями уже договорились: в назначенный властями день они отметят скромно, а потом мы устроим настоящий праздник. Но обойдемся без подробностей.

Марына:

— Мы з братам без гэтых пафасных святаў абыходзіліся: так бедна жылі, што бацькі не маглі сабе дазволіць касцюм выпускны і сукенку для нас. І цяпер нашы дзеці не пойдуць нікуды, толькі атрымаюць атэстат і медаль. Яны проста не хочуць ва ўсім гэтым «патрыятычным» вар'яцтве ўдзельнічаць.

Виктория:

— Идет подготовка к двум праздникам. Даже к трем. Сходим в школу, потом дети сами соберутся — они планируют совместную поездку. Ну и родители, кто захочет, соберутся отметить.

Валентина:

— Раньше родители проявляли инициативу. У дочки был выпускной интересный и веселый. Теперь же чиновники говорят, что «задача — не допустить необоснованных сборов денежных средств на проведение выпускных вечеров». Выпускной, по их мнению, не должен становиться затратным для семейного бюджета. Но почему? Кто меня спросил? Я так мечтала, что это будет крутой, пышный праздник, потому что класс сына очень дружный, и они хотят провести выпускной по-своему... Эх...

Ольга:

— Лукашенко приказал взять под жесткий контроль проведение выпускных в Беларуси, запретив шоу с лимузинами и ресторанами. Дети в шоке, крутили пальцами у виска. Никто и не хотел пафосный праздник, а Лукашенко лишает свободы выбора даже в таких вопросах.

Федор:

— Гэта вельмі сумная гісторыя. Бацькоў і дзяцей у школе муштруюць, хочуць зрабіць нешта чырвона-зялёнае і пафаснае. Добра, што ў старэйшай выпускны быў у мінулым годзе, а малодшай яшчэ рана аб выпускным думаць. Спадзяюся, да яе выхаду са школы ўсё зменіцца, і свята будзе нармальным.