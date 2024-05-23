Задержан пятый высокопоставленный офицер Минобороны РФ 3 23.05.2024, 19:08

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Его «увезли в воронке».

Российские силовики продолжают зачистку руководства министерства обороны после отставки Сергея Шойгу, который руководил ведомством 12 лет.

Вслед за четырьмя генералами был задержан руководитель департамента по обеспечению госзаказа Минобороны РФ Владимир Вертелецкий, сообщили РБК, «Интерфакс» и «Известия».

По словам источника «Известий», Вертелецкого подозревают в получении взятки: он получил автомобиль и дом от предпринимателя, работающего с гособоронзаказом. Как пишет канал «Два майора», речь идет о взятки в особо крупном размере. Полученное имущество, по данным силовиков, Вертелецкой, оформил на родственников.

«Вертелецкого увезли в „воронке“», — подтверждает военкор Юрий Котенок. По его данным, силовики нагрянули в главное здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве, и задержали чиновника на рабочем месте. По данным РБК, это произошло 21 мая.

Вертелецкий стал пятым высокопоставленным военным, задержанным после отставки Шойгу. Ранее в четверг стало известно о задержании начальника Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

У Шамарина, который занимает должность замглавы Генштаба РФ, прошел обыск, после чего его доставили в Главное военное следственное управление СК на допрос. По данным Shot, его подозревают в получении взятки на сумму 36 млн рублей. По статье 290 УК РФ (ч.6) генерал-лейтенанту грозит до 15 лет лишения свободы. 235-й гарнизонный военный суд отправил Шамарина под арест на два месяца.

Ранее были задержаны и арестованы заместитель министра обороны Тимур Иванов, один из ближайших соратников Шойгу, и начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Их обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также по делу о мошенничестве арестовали бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова.

Источники Financial Times, близкие к Кремлю, утверждают, что чистка военных проводится по личному распоряжению президента РФ Владимира Путина. По словам собеседников FT, Путин стремится ослабить Шойгу, чьи позиции укрепились после гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.