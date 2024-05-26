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США будут поддерживать Украину: Байден сделал заявление об отправке войск

  • 26.05.2024, 8:31
  • 2,316
США будут поддерживать Украину: Байден сделал заявление об отправке войск
Джо Байден

Глава Белого дома объяснил свою позицию.

Соединенные Штаты будут поддерживать украинцев в борьбе с агрессором. Но отправлять военных США в Украину не будут.

Об этом заявил американский президент Джо Байден. Правда, он уточнил, что военная поддержка не исчерпывается предоставлением оружия. Американские военные также учат украинских коллег по передовым системам вооружения.

«Нет американских солдат, которые воевали в Украине. Я настроен это так и оставить. Но мы крепко стоим с Украиной и будем стоять рядом с ними, когда они противостоят человеку, которого я хорошо знаю много лет, жестокому тирану. Мы не можем покинуть. Украину и мы ее не покинем», – заверил американский лидер.

Байден напомнил, что ранее предупреждал Путина, который был уверен, что НАТО рухнет.

«Я сказал ему в Швейцарии: «Вы хотите «финляндизации» Украины. Вы получите «НАТОизацию» Европы», – рассказал он.

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