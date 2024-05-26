Китай отказался рисковать ради России 26.05.2024, 19:52

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Важный для Москвы завод остановлен.

Бывший завод японской компании Nissan в Ленинградской области снова остановился и отправил в простой более 300 сотрудников: на нем был анонсирован выпуск российской версии китайской модели Тиго7, которая, впрочем, как и так называемые «Москвичи» или «Волга», является чисто китайским изделием с сугубо «карнавальным процессом» сборки.

Этот процесс сводится к проводке уже готового автомобиля по конвейеру с приклеиванием шильдиков российских брендов в процессе движения.

Однако даже в таком формате производство пока не может начать нормальную работу, что можно объяснить двумя факторами. Об этом пишет российский блогер и экономический аналитик Анатолий Несмиян.

- Во-первых, китайцы не испытывают никаких проблем с продажей аутентичных автомобилей на опустевшем российском рынке. Во-вторых, растущие проблемы с расчетами делают любой совместный проект делом рискованным, - отметил он.

По словам эксперта, накануне американский министр финансов Джанет Йеллен в интервью информационному агентству Reuters анонсировала новые «калечащие санкции» для любых банков любых стран, сотрудничающих с Россией по проведению любых транзакций.

Китайские компании достаточно серьезно относятся к подобным угрозам, так как российский рынок для них - один из многих, причем не слишком большой, поскольку товарооборот с Россией равен товарообороту, к примеру, с Вьетнамом, и рисковать большим целым ради малого частного в КНР не видят смысла.

Россия занимает около 4% во внешней торговле Китая, поэтому рисковать своим положением на мировом рынке Пекин не намерен.