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Reuters: США подтвердили свое участие в Саммите мира, но не говорят, кто поедет

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  • 26.05.2024, 20:06
  • 1,088
Reuters: США подтвердили свое участие в Саммите мира, но не говорят, кто поедет

Свое участие в саммите подтвердили представители уже более 80 стран.

В США заявили, что их страна будет представлена на Саммите мира в Швейцарии в следующем месяце, однако пока неизвестно, кто именно поедет. Об этом агентству Reuters рассказал неназванный американский чиновник, сообщает «Европейская правда».

По словам собеседника агентства, Соединенные Штаты примут участие в саммите, однако он отказался сообщить, кто и на каком уровне.

Сейчас свое участие в саммите подтвердили представители более 80 стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров США и Китая лично принять участие в Саммите мира.

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