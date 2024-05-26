Reuters: США подтвердили свое участие в Саммите мира, но не говорят, кто поедет 2 26.05.2024, 20:06

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Свое участие в саммите подтвердили представители уже более 80 стран.

В США заявили, что их страна будет представлена на Саммите мира в Швейцарии в следующем месяце, однако пока неизвестно, кто именно поедет. Об этом агентству Reuters рассказал неназванный американский чиновник, сообщает «Европейская правда».

По словам собеседника агентства, Соединенные Штаты примут участие в саммите, однако он отказался сообщить, кто и на каком уровне.

Сейчас свое участие в саммите подтвердили представители более 80 стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров США и Китая лично принять участие в Саммите мира.