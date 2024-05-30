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Евросоюз утвердил запретительные пошлины на зерно из Беларуси

  • 30.05.2024, 13:07
Евросоюз утвердил запретительные пошлины на зерно из Беларуси

Решение вступит в силу 1 июля.

Совет Евросоюза утвердил решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из Беларуси и России зерно. В зависимости от конкретного продукта новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до 50%. Решение вступит в силу 1 июля, сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в социальной сети X.

Домбровскис отметил, что принятая мера позволит «предотвратить дестабилизацию рынка ЕС», «прекратить российский экспорт незаконно присвоенного зерна из Украины», а также «сократить доходы России для финансирования войны».

Еврокомиссия предложила фактический запрет на поставки зерна, семян подсолнечника и кормовых культур из Беларуси и России на внутренний рынок ЕС путем установки настолько высоких тарифов, что это делает их ввоз в ЕС экономически невыгодным, в марте этого года.

Почти во всех случаях тарифы на российский и белорусский экспорт в ЕС вырастут до 95 евро за тонну.

Кремль, комментируя эту информацию, пообещал сделать выводы. Беларусь информацию о готовящихся пошлинах не комментировала.

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