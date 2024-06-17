Поезд с мигрантами задержали в Кузнице 1 17.06.2024, 11:35

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Они хотели попасть из Беларуси в Польшу в грузовом вагоне.

В железнодорожном пограничном пункте пропуска «Кузница» (с белорусской стороны «Брузги») польские таможенники обнаружили четырех мигрантов. Они пытались пересечь границу в полувагонах грузового поезда с керамзитом, зарывшись неглубоко в груз.

Задержанных передали сотрудникам пограничной охраны в Кузнице. Об этом Hrodna.life сообщила пресс-секретарь Подляшского отдела пограничной охраны Екатерина Зданович.

Один из мигрантов имеет запрет на въезд в две страны Евросоюза

Задержанные мужчины — граждане Алжира, которым от 21 до 29 лет. Одному из них в 2020 году выдали решение о высылке и запрете на въезд на 10 лет. Причина запрета — домашняя кража с применением насилия и угроз. Также мужчину осудили на восемь месяцев лишения свободы в 2018 году в бельгийском Брюгге.

Этот мужчина пытался податься на международную защиту в Нидерландах. Но защиту он не получил, так как в Нидерландах его осудили за насилие в отношении должностных лиц и участие в мигрирующей преступной группе, которая занималась кражами, насилием и угрозами. Из-за этого алжирцу на два года запретили въезд в страну.

Что будет с мигрантами?

В отношении четырех алжирцев возбудили административное дело. В результате им запретили въезд на территорию Шенгенской зоны на пять лет. Также им выдали решение об обязанности вернутся в страну происхождения. Ко времени выезда из Польши их разместили в охранном центре для иностранцев.