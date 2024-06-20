Украинский дрон атаковал «советника главы ДНР» 20.06.2024, 13:25

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Перед этим предатель остановился, чтобы «подкачать колесо».

На оккупированной Донетчине едва не нашел вечный покой так называемый «советник главы ДНР» Ян Гагин. Он получил ранения в результате атаки украинского дрона со взрывчаткой. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

По его словам, вражеский БпЛА сбросил боеприпас в районе населенного пункта Еленовка, где коллаборационист остановился заменить колесо.

«Мы с коллегой находились в районе Еленовки и остановились, чтобы подкачать колесо. Зная, что могут работать дроны, заехали под деревья. Нас засек дрон. Какое-то время он кружил над нами, потом атаковал сбросом. У товарища множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедро. У меня — осколочное лицо и плечо, ссадины», — пожаловался Гагин.

Он добавил, что, уже будучи ранеными, они успели оперативно применить радиоэлектронное ружье и нейтрализовать сигнал дрона. Дрон дезориентировался и от них отцепился.

Гагина забрали в больницу, где ему наложили швы. По словам «советника главы ДНР», помощь ему оказывали медики из районной больницы Волновахи.