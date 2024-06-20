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Украинский дрон атаковал «советника главы ДНР»

  • 20.06.2024, 13:25
  • 1,852
Украинский дрон атаковал «советника главы ДНР»

Перед этим предатель остановился, чтобы «подкачать колесо».

На оккупированной Донетчине едва не нашел вечный покой так называемый «советник главы ДНР» Ян Гагин. Он получил ранения в результате атаки украинского дрона со взрывчаткой. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

По его словам, вражеский БпЛА сбросил боеприпас в районе населенного пункта Еленовка, где коллаборационист остановился заменить колесо.

«Мы с коллегой находились в районе Еленовки и остановились, чтобы подкачать колесо. Зная, что могут работать дроны, заехали под деревья. Нас засек дрон. Какое-то время он кружил над нами, потом атаковал сбросом. У товарища множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедро. У меня — осколочное лицо и плечо, ссадины», — пожаловался Гагин.

Он добавил, что, уже будучи ранеными, они успели оперативно применить радиоэлектронное ружье и нейтрализовать сигнал дрона. Дрон дезориентировался и от них отцепился.

Гагина забрали в больницу, где ему наложили швы. По словам «советника главы ДНР», помощь ему оказывали медики из районной больницы Волновахи.

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