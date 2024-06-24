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Дуда предупредил Си Цзиньпина о возможном перекрытии границы с Беларусью

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  • 24.06.2024, 22:08
  • 11,068
Дуда предупредил Си Цзиньпина о возможном перекрытии границы с Беларусью
Анджей Дуда

Польский президент сообщил председателю КНР, что эскалация кризиса на границе исходит от режима Лукашенко.

Польское общество более жестко реагирует на безопасность границы после убийства военнослужащего. И это повлияет на пересечение белорусско-польской границы в целом. Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал журналистам после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

По словам Дуды, он рассказал главе Китая о ситуации на польско-белорусской границе и возможных последствиях ее обострения.

«Я также проинформировал господина председателя о трагедии, которая постигла нас, а именно о гибели польского солдата на границе и о том, какое глубокое потрясение она вызвала в польском обществе. Это первый солдат, который погиб на границе, защищая польскую границу, со времен Второй мировой войны. Так что это потрясение огромное».

Польский президент сообщил, что эскалация кризиса на границе исходит от режима Лукашенко. И это, по словам Дуды, может повлиять в целом на движение на белорусско-польской границе.

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