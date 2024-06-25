«Лукашенко будет сначала психовать, а потом пойдет на уступки» 25.06.2024, 14:59

У Польши есть сильный инструмент для давления на диктатора.

Президент Польши Анджей Дуда, находящийся с визитом в Китае, предупредил Си Цзиньпина о возможном перекрытии границы с Беларусью.

Насколько вероятно, что Варшава действительно пойдет на этот шаг? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Дмитрием Болкунцом:

— Если Польша хочет продемонстрировать свою жесткую политическую волю, добиться разрешения миграционного кризиса и освобождения политзаключенных, то это сегодня единственная возможность, чтобы заставить Лукашенко пойти на уступки. Думаю, это была бы достаточно жесткая инициатива, которая достигла бы успеха. Эти темы звучат в Пекине на встрече с лидером Китая, о перекрытии границы говорил глава польского МИДа Радослав Сикорский. Это показывает серьезность намерений со стороны Польши.

Только, на мой взгляд, речь все же идет о грузах, а не о пассажирских перевозках, потому что граждане Беларуси и Польши здесь ни при чем. В этих миграционных вопросах нужно очень жестко отделять население Беларуси и Польши от тех действий, которые совершает режим Лукашенко.

Наказать Лукашенко можно только с помощью перекрытия границы для грузов, которые он вместе с Путиным возит в Европу. Конечно, в этой ситуации под угрозой находится и китайский транзит, поэтому Лукашенко является угрозой для безопасного экспорта и импорта китайских товаров в Европейский союз, в том числе — и для польских производителей.

Это очень своевременная инициатива, которая может достичь результата. Подчеркну, что здесь важно, чтобы польская сторона не только один пункт затрагивала, который касается миграционной войны, развязанной Лукашенко и Путиным на границах Евросоюза, здесь также важен и вопрос политических заключенных. У меня нет никаких сомнений, что если это будет до конца дожато, то в течение короткого времени Лукашенко без всяких условий освободит всех политзаключенных, у него нет других вариантов.

Вчера была встреча Лаврова и Алейника, видна была достаточно нервная реакция обоих глав МИДов. Сегодня Лавров сидит уже на диване вместе с Алейником и выслушивает какие-то заявления Лукашенко. Думаю, что тема границы также будет обсуждаться, что Китай это просто так не оставит и будет по дипломатическим каналам передавать свои вопросы в адрес Москвы и Минска.

Сложно игнорировать те просьбы, которые звучат от политиков, известных ученых, нобелевских лауреатов со всего мира. И это важно, что эта позиция все-таки находит свое отражение и озвучивается со стороны официальных лиц.

— Насколько Китай может повлиять на режим Лукашенко в этом вопросе?

— Если мы посмотрим на официальную торговлю, которая есть между Китаем и Беларусью, сравним с тем, как торгует, например, Китай с Польшей, то очевидно, что разница там огромная. Товарооборот между Китаем и Беларусью порядка где-то 7 миллиардов долларов США в год, а между Польшей и Китаем — порядка 50 миллиардов, разрыв гигантский. Очевидно, что для Китая Польша является более приоритетной страной с точки зрения экономики, чем Беларусь.

Учитывая транзитный потенциал Беларуси, Китай, конечно, заинтересован в том, чтобы товары, которые они отправляют по железной дороге в Европу, беспрепятственно проходили. Поэтому все помехи, которые на их пути могут возникать, должны каким-то образом быть пресечены.

Очевидно, что Китай в этом плане может стать «попутчиком» по решению двух этих концептуальных вопросов, которые находятся сегодня в повестке дня. Это и вопрос миграционного кризиса, и вопрос политзаключенных, они должны быть рассмотрены вместе, нельзя их разделять. Я абсолютно убежден, что эта тема будет обсуждаться.

Хочу добавить, что с начала января в Варшаве было проведено около 10 акций. Одну из них провела возле китайского посольства группа белорусских граждан, которые в том числе передали петицию в адрес китайского руководства с уведомлением, что планируется акция по перекрытию границы. Другая акция проходила буквально две недели назад возле президентского дворца в Варшаве, и свидетелем этой акции был китайский посол, который приезжал тогда к президенту Дуде. Неизвестно, случайно это было или нет, но такая история была.

— Вы уже затронули тему нервной реакции Лаврова и Алейника на заявления со стороны Польши. А как будет действовать Лукашенко, если Варшава действительно заблокирует границу? Как будет развиваться ситуация?

— Первое время у него будет истерика, будут его традиционные вопли, если мы говорим именно про перекрытие грузовых маршрутов. Сейчас работает один погранпереход, который пропускает фуры с товарами, а также три или четыре погранперехода, которые пропускают товары по железной дороге. Если они будут остановлены, то Лукашенко будет сначала психовать, а потом будет вынужден пойти на уступки.

Особенно болезненно эта история коснется именно железной дороги, потому что это может парализовать и пассажирские перевозки внутри страны. Железная дорога — это очень сложный механизм, там все расписано по минутам на недели вперед, движения всех поездов. Любые ограничения приводят к коллапсу на железной дороге.

Вот эта мера действительно может заставить Александра Лукашенко отпустить политических заключенных. Как он это будет делать —его проблемы. Он может их амнистировать, может просто отпустить их без всяких причин и так далее. Я полагаю, что это действительно очень сильный инструмент, который способен достичь результата.

Лукашенко осведомлен о том, что такие действия планируются, и, как мне кажется, вопросы, поднятые сегодня польской стороной, были представлены в согласованном и выверенном формате. Если Лукашенко хотел услышать определенную позицию, то он уже ее услышал. В воскресенье Telegram-канал, который ведет его пресс-служба, фактически выдал ответ, который в первую очередь был ориентирован на Польшу. Они выразили мысль, что «Беларусь — мирная страна, открытая к равноправному диалогу, не представляющая угрозы и открыто доводящая свою позицию до других стран». Было написано: «Кто хочет услышать, тот услышит».

Я полагаю, что Лукашенко узнал из СМИ, а возможно, информация была передана и через другие каналы, о серьезности намерений польской стороны по перекрытию границы. Если Алейник вчера заявил о готовности к диалогу, то, на мой взгляд, диалоговая позиция уже четко определена и включает два основных пункта: первый — это прекращение миграционного кризиса, спровоцированного Лукашенко и Путиным на границе, второй — освобождение политических заключенных в Беларуси. Мне кажется, что Алейнику следует учесть эти два пункта, и если белорусская сторона их выполнит, то не будет необходимости для Польши перекрывать границу. Это может быть рассмотрено как начало диалога.

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