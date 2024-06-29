Послы Лукашенко падают из окна 5 Телеграм-канал «СерпомПо»

29.06.2024, 8:29

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Диктатор уже не определяет внешнюю политику Беларуси.

В лукашенковской Беларуси дипломатов надо внести в перечень профессий повышенного риска. Из окна высотного здания в Минске выпал бывший посол республики в Германии.

В ноябре 2022 года скоропостижно скончался глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Но если Денис Сидоренко, работавший в ФРГ с 2016 по март 2024, выпал из окна после допроса сотрудников КГБ, то Макей умер неожиданно, буквально собираясь на спектакль своей жены в театр.

Лукашенко тогда смерть своего министра никак не комментировал. Из Москвы на похороны Лавров послал одного из своих замов, сам не поехал.

Лукашенко буквально на днях «перетрахнул» свой дипкорпус, назначив нового министра - Максима Рыженкова, замглавы своей администрации, велев ему «привести МИД в чувство». Прежний - Сергей Алейник, как уверяют оппозиционные белорусские СМИ, вызывал недовольство Москвы и не смог наладить отношения с Лавровым.

Сменился и посол Беларуси в РФ – им стал бывший глава Минпрома Александр Рогожник. А отставленного московского посла Дмитрия Крутого Лукашенко сделал главой своей администрации.

Означает ли это курс на еще большее сближение с Москвой, или уже не Лукашенко определяет внешнюю политику Беларуси - вопрос открытый.

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