Вся Россия в одном скрине
- Андрей Волна
- 29.06.2024, 15:39
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Как можно не замечать войну?
В Украине меня спрашивают зачастую: ну как же так может быть? Ладно необразованные люди, но как в Москве и Питере, в других городах, где высок образовательный уровень, не замечают эту войну?
А вот так и не замечают.
Воюют бедные регионы и бедные (в массе) люди за деньги.
А столицы с той же мобилизацией стараются не трогать.
Нет, кто хочет заметить войну – замечает.
Ну а если не хочется…
Ну а если нет такого желания, то «ешь ананасы, персики жуй…».
А что объединяет?
Расчеловечивание. Растление.
Вся Россия в одном скрине в подряд идущих сообщениях. И это пропутинский ТГ канал.
Андрей Волна, «Фейсбук»