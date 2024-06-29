закрыть
29 июня 2024, суббота, 16:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вся Россия в одном скрине

  • Андрей Волна
  • 29.06.2024, 15:39
  • 3,042
Вся Россия в одном скрине

Как можно не замечать войну?

В Украине меня спрашивают зачастую: ну как же так может быть? Ладно необразованные люди, но как в Москве и Питере, в других городах, где высок образовательный уровень, не замечают эту войну?

А вот так и не замечают.

Воюют бедные регионы и бедные (в массе) люди за деньги.

А столицы с той же мобилизацией стараются не трогать.

Нет, кто хочет заметить войну – замечает.

Ну а если не хочется…

Ну а если нет такого желания, то «ешь ананасы, персики жуй…».

А что объединяет?

Расчеловечивание. Растление.

Вся Россия в одном скрине в подряд идущих сообщениях. И это пропутинский ТГ канал.

Андрей Волна, «Фейсбук»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич