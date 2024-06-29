Вся Россия в одном скрине Андрей Волна

29.06.2024, 15:39

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Как можно не замечать войну?

В Украине меня спрашивают зачастую: ну как же так может быть? Ладно необразованные люди, но как в Москве и Питере, в других городах, где высок образовательный уровень, не замечают эту войну?

А вот так и не замечают.

Воюют бедные регионы и бедные (в массе) люди за деньги.

А столицы с той же мобилизацией стараются не трогать.

Нет, кто хочет заметить войну – замечает.

Ну а если не хочется…

Ну а если нет такого желания, то «ешь ананасы, персики жуй…».

А что объединяет?

Расчеловечивание. Растление.

Вся Россия в одном скрине в подряд идущих сообщениях. И это пропутинский ТГ канал.

Андрей Волна, «Фейсбук»

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