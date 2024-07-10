У минчанина после нанесения тату опухла рука 1 10.07.2024, 21:28

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Договориться с мастером по-хорошему не удалось.

Минчанин подал в суд на тату-мастера после того, как последний отказался выплатить за причиненный ущерб Br15 тыс. компенсации.

Дело было еще в начале 2023 года. Подробности приводит пресс-служба Верховного суда.

Сначала материалы изучили в суде столичного Заводского района. Известно, что в январе мужчина обратился к татуировщику, чтобы тот переделал уже существующий рисунок.

Мастер на словах предупредил, что процесс заживления окажется посложнее и может понадобиться больше времени. За свою работу взял Br500.

На следующий день у истца опухла и воспалилась вся поверхность руки, поднялась высокая температура, вследствие чего он был вынужден вызвать скорую помощь. Медики поставили диагноз «контактный механический и аллергический (токсический) дерматит, подострая стадия, дисгидроз кистей».

Мужчина неоднократно обращался за помощью врачей и проходил курс лечения антибиотиком.

Татуировщика привлекли к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Пострадавший попросил суд взыскать Br500 за некачественную работу, неустойку в размере Br680 и компенсацию морального вреда – Br15 тыс. Плюс судебные расходы.

Суд Заводского района Минска постановил расторгнуть договор, взыскать с ответчика по нему Br500, а еще выплатить Br500 в качестве неустойки.

Дороже всего обошлись компенсация морального вреда (Br2000) и судебные расходы (Br2300). Плюс госпошлина в доход государства (Br370).

Доводы ответчика о надлежащем качестве оказанных услуг суд признал не подтвержденными достаточными и достоверными доказательствами.

Тату-мастер подал апелляционную жалобу, но смог уменьшить сумму лишь на Br400.

Как сообщают в пресс-службе, с ответчика в пользу истца взысканы расходы по оплате помощи представителя в суде апелляционной инстанции в размере Br350. Вести тяжбы вновь оказалось невыгодно.

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