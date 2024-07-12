Свершилось 1 Александр Невзоров

12.07.2024, 11:43

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Александр Невзоров

Затем последуют признания Путина.

Свершилось. Русские сообразили, что их ундуляции по поводу бомбежки детской больницы «Охматдет» выглядят смешно.

Слишком уж все очевидно.

Более того, при прощупывании настроения российских масс - в них не было обнаружено ни «раскаяния», ни сожаления.

Одна сплошная радость и гордость за удачный «пуск».

Озвучить откровения доверили православной телекомпании «Царьград», что она и сделала с большим удовольствием.

Как выяснилось, все дело было в том, что никаких «людей» в «Охматдеде» не было, так как в Киеве «люди» не живут.

Не было там и детей, ибо дети - это человеческие детеныши, «а те существа», что погибли в больнице, никакими «детьми» считаться не могут.

Причина этой искренности понятна. Путин осознал, что терять России нечего.

«Беспощадный закон войны очень прост: таких врагов нельзя считать людьми. Надо отдать себе отчет — просто и страшно: на той стороне нет людей. Ни одного человека. Наши ракеты не убивают людей. Ни одного человека. Там не люди». На российском телеканале «Царьград» явилось российское откровение.

Следуя целям «СВО», украинцы должны «в панике бежать на Запад. За польскую границу. Из-под обстрелов. Из руин своих городов и домов. Теряя на ходу желто-синие флаги и тапочки».

«Так вот, я хотел бы задать еще один вопрос. Может быть, нам уже стоит согласиться с тем, что по ту сторону Днепра нет мирного населения? И превратить их города в пепел».

Все прочее в таком же духе. Вероятно, Путину пора сознаваться и в умышленных бомбежках театров и роддомов Мариуполя, вокзалов Краматорска, ТРЦ и прочих, особо ярких военных преступлениях, включая Бучу.

Затем последует признание в том, что и кровавую кашу на Донбассе «заварила» Россия. А затем и в том, что вторжение и оккупация были вызваны просто великодержавным капризом.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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