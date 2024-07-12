Во время обстрела Украины российский «Шахед» залетел в Беларусь
- 12.07.2024, 12:04
В Гомельской области по тревоге подняли вертолет Ми-24.
Вечером 11 июля, в ходе атаки Вооруженных сил Российской Федерации на Украину один из вражеских ударных беспилотников залетел на территорию Республики Беларусь. Об этом сообщил мониторинговый канал War monitor в Telegram.
Сообщалось, что неустановленный дрон-камикадзе вошел в Гомельскую область Беларуси со стороны Черниговской области.
Дрон, вероятно, залетел в Беларусь в районе населенных пунктов Брагин и Лоев, после чего направился в сторону Мозыря. Позже БПЛА, предположительно, вернулся в Украину.
Белорусский мониторинговый канал «Беларускі Гаюн» пишет, что речь идет об ударном дроне «Шахед». По данным аналитиков, Военно-воздушные силы РБ подняли в небо вертолет Ми-24 в районе Гомельской области, где пролетел российский беспилотник.