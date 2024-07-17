Лукашенко самоустранился Артем Синицын

17.07.2024, 7:47

3,428

Пока в Беларуси бушевал ураган, диктатор пил шампанское.

В немецком городе Эрфурт местные власти столкнулись с неординарной проблемой: для расширения территории одной из школ им пришлось переселить 39 полевых хомяков, находящихся под охраной в качестве исчезающего вида.

Чиновники разработали специальный план, который предусматривает выделение на переезд каждого «переселенца» 64102 евро. Всего на переселение хомяков потратят 2,5 млн.

Эта новость звучит словно сообщение из параллельной вселенной. Особенно, когда читаешь о том, что помощь от государства на исправление последствий от урагана смогут получить только малоимущие пострадавшие жители Мозыря.

Стоит ли этому удивляться? Нет, не стоит. Жертвами недавней стихии стали шесть человек, в том числе двое детей. 105-тысячный Мозырь на несколько суток остался без воды и электричества.

И лишь на третий день, 16 июля, Лукашенко высказался о трагедии. Правда, это слово в публичном пространстве так и не прозвучало.

Пресс-служба правителя задним числом сообщила, что он «держит на личном контроле ход восстановительных работ по ликвидации последствий стихии» и дает поручение «обеспечить разбор образовавшихся завалов, восстановить работу всей инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения».

Именно так — населения. В сообщении говорится о решении передать весь поврежденный лес в распоряжение руководителей облисполкомов. Но в нем нет ни упоминания о погибших, ни слова соболезнования их родным и близким.

Возможно, это лишь совпадение, но такими же черствыми выглядят и публикации в госпрессе, в которых сперва упоминают о количестве поваленных деревьев и остановке городского транспорта, а уж потом о гибели 26‑летней девушки.

Чем же был занят правитель в эти дни, когда жители пострадавших городов и местечек стояли на жаре в многочасовых очередях за водой?

14 июля, когда уже было известно о первых погибших, он рассылал поздравления народу Франции с Днем взятия Бастилии и работникам и ветеранам налоговых органов с профессиональным праздником.

В понедельник встречался с главой Чувашии и награждал сотрудников Комитета госконтроля, попутно завизировав проекты соглашений с Кубой и Никарагуа о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

А 16 июля с бокалом игристого в руке чествовал силовиков, не забывая лишний раз припугнуть мифических врагов чужим ядерным оружием.

Судя по сообщениям пресс-службы, его не было ни в Мозыре, ни в семьях погибших, ни в больницах, куда поместили пострадавших.

Впрочем, что-то до боли похожее мы уже проходили. В июне 1997-го на Беларусь обрушился мощный ураган. Его жертвами стали пять человек, полсотни белорусов получили травмы.

За считанные минуты были разрушены сотни домов, количество поврежденного жилья исчислялось тысячами. Ущерб от стихии тогда составил 1,5 трлн рублей.

Власти не стали объявлять траур по погибшим — Минск готовился отпраздновать 930-летие, поэтому ничто не могло омрачить предстоящее веселье. Похоже, мы имеем дело с печальной традицией.

Артем Синицын, «Салiдарнасць»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com