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Новый гаагский «удар в спину»

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 17.07.2024, 10:16
  • 2,246
Новый гаагский «удар в спину»

Срока давности не будет.

Один из любимых тезисов, усвоенных противниками Запада в России – «за преступления во время войны в Югославии судят только сербов».

Ложь чистой воды. Сегодня пришло ещё одно подтверждение, что судят всех, до кого дотянулось правосудие, вне зависимости от национальности.

Спецтрибунал в Гааге по расследованию преступлений в Косово дал 18 лет тюрьмы экс-командиру Освободительной армии Косово Пьетру Шала. Он был признан виновным в трех военных преступлениях, совершенных с 17 мая по 5 июня 1999 года (произвольные задержания и пытки 18 человек, а также убийство одного из пленных).

Шала был арестован в 2021 году в Бельгии, слушания велись три года и вот приговор вынесен.

Казалось бы, прошла четверть века. И военные преступники могут «расслабиться», всё «забыто». Не забыто. Значение приговора Шала в том, что ни один военный преступник не должен чувствовать себя спокойно. Срока давности не будет.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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