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Лукашенко сменил замминистра обороны

  • 17.07.2024, 19:07
Лукашенко сменил замминистра обороны
Александр Науменко

Александр Жук уволен в запас по возрасту.

Диктатор Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в структуре Министерства обороны. Заместителем министра обороны назначен Александр Науменко.

Андрей Жук, занимавший эту должность ранее, освобожден от нее и уволен в запас по возрасту.

Науменко до назначения занимал пост командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных сил. Его сменил Александр Бас, который освобожден от должности начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных сил.

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