Орбан в Киеве призвал Зеленского прекратить огонь

Орбан в Киеве призвал Зеленского прекратить огонь4
- 2.07.2024, 14:54
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Премьер Венгрии продвигал российский нарратив.
Во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве премьер Венгрии Виктор Орбан продвигал идею безотлагательного перемирия, которая есть во всех пророссийских «мирных планах», но не стал настаивать на ней.
Об этом сообщает корреспондент «Европейской правды».
В заявлениях для прессы после окончания двусторонних переговоров 2 июля лидер Венгрии признал, что предлагал украинскому коллеге безотлагательное прекращение огня на той линии соприкосновения с российскими войсками, которая есть сейчас.
Орбан подчеркнул, что не является противником также украинских планов завершения войны, но считает их слишком долгими в реализации.
«Я рассказал господину президенту, что его инициативы требуют много времени из-за правил международной дипломатии. Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе: остановить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров», – сказал Орбан.
Впрочем, Виктор Орбан подчеркнул, что не настаивал на своей инициативе и воспринял украинские аргументы.
«Я очень благодарен президенту за его откровенное мнение по этому вопросу», – заявил он, пообещав передать услышанное другим лидерам Евросоюза.
Заметим, что президент Зеленский в своем выступлении избежал этого вопроса, однако он отметил, что Венгрия поддержала мирные инициативы Украины на саммите в Швейцарии.