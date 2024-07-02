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Орбан в Киеве призвал Зеленского прекратить огонь

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  • 2.07.2024, 14:54
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Орбан в Киеве призвал Зеленского прекратить огонь

Премьер Венгрии продвигал российский нарратив.

Во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве премьер Венгрии Виктор Орбан продвигал идею безотлагательного перемирия, которая есть во всех пророссийских «мирных планах», но не стал настаивать на ней.

Об этом сообщает корреспондент «Европейской правды».

В заявлениях для прессы после окончания двусторонних переговоров 2 июля лидер Венгрии признал, что предлагал украинскому коллеге безотлагательное прекращение огня на той линии соприкосновения с российскими войсками, которая есть сейчас.

Орбан подчеркнул, что не является противником также украинских планов завершения войны, но считает их слишком долгими в реализации.

«Я рассказал господину президенту, что его инициативы требуют много времени из-за правил международной дипломатии. Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе: остановить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров», – сказал Орбан.

Впрочем, Виктор Орбан подчеркнул, что не настаивал на своей инициативе и воспринял украинские аргументы.

«Я очень благодарен президенту за его откровенное мнение по этому вопросу», – заявил он, пообещав передать услышанное другим лидерам Евросоюза.

Заметим, что президент Зеленский в своем выступлении избежал этого вопроса, однако он отметил, что Венгрия поддержала мирные инициативы Украины на саммите в Швейцарии.

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