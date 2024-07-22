Жители Витебщины устроили охоту на милиционеров?10
- 22.07.2024, 12:09
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В суды направили десятки дел.
Жители Витебщины продолжают массово избивать милиционеров или угрожать им, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю».
С начала года в суды Витебской области поступили дела в отношении по меньшей мере 45 лиц, обвиняемых по статьям 363, 366, а чаще 364 УК РБ.
Все их имена есть в распоряжении редакции телеграм-канала.
Перечисленные статьи — о сопротивлении сотрудникам милиции, а также насилии в их адрес или должностных лиц, выполняющих служебные обязанности.
По статье 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД) судили по меньшей мере 38 человек в области с начала года.