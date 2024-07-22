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СМИ: Российский президентский борт совершил таинственный полет в США

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  • 22.07.2024, 17:31
  • 9,232
СМИ: Российский президентский борт совершил таинственный полет в США

Обратный полет он совершил из Штатов в РФ через два дня.

Российский правительственный самолет Ил-96-300ПУ с бортовым номером RA-96019 в очередной раз совершил полет в Йьор-Йорк. Обратный полет он совершил из Штатов в Россию через два дня, пишет «Телеграф».

По данным сайта FlightRadar24, 15 июля в 11:08 самолет вылетел из аэропорта «Внуково» в Москве и приземлился в Нью-Йорке в 16:00. Затем самолет совершал следующий вылет в Вашингтон и обратно.

Важно отметить, что на этом самолете обычно летают высокопоставленные российские чиновники. Также на нем передвигается и сам диктатор Владимир Путин.

Официальных сообщений о визитах из России в США или из Штатов в РФ не было.

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