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Кто первым предаст Лукашенко

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  • 25.07.2024, 10:18
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Кто первым предаст Лукашенко

Развязка будет в стиле Хрущева и Сталина.

«Мы должны ценить, что у нас сегодня такой руководитель в стране, лидер наш. Национальный лидер, я считаю. Он не любит, кстати, когда его хвалят, жутко», – давеча заявляла Наталья Кочанова, вспоминает «Салiдарнасць».

Несмотря на это, председатель Совета республики практически ежедневно «рискует головой». Вот и на днях…

Все эти годы Вы вместе с народом. Настоящий Глава государства, народный лидер, отец нации, человек, беззаветно преданный своей стране и своему народу, который всецело посвятил себя служению национальным интересам и делает все возможное, а порой и невозможное ради сохранения суверенитета и независимости Беларуси, неуклонного повышения ее благосостояния и укрепления авторитета на геополитической арене. Вы — выдающийся политик мировой величины, равных которому сегодня практически нет.

Откровенно говоря, подобные дифирамбы Александра Лукашенко, скорее, дискредитируют. Человек, которому нравится столь явная и неприкрытая лесть, вызывает в лучшем случае насмешки. По настоящему сильному лидеру и самодостаточной личности такое воспевание не только не нужно, но и противно.

До недавнего времени Кочанова всех конкурентов по этой части оставляла далеко позади. Но сейчас соперничество становится куда более острым.

Чтобы польстить боссу, глава президентской администрации Дмитрий Крутой зашел совсем уж далеко: «Наш лидер Александр Лукашенко спрашивал, за что Господь послал Беларуси такое испытание в виде урагана. Ответ очень простой. Возможно, это для того, чтобы Президент порадовался, что созданная им за 30 лет система выстояла, выдержала».

То есть, по версии чиновника, Всевышний устроил бурю, в ходе которой погибли люди, чтобы поднять настроение Лукашенко. Это уже кощунство в квадрате. Впрочем, правитель сам показал, что ему такие вещи нравятся, в свое время улыбкой отреагировав на знаменитое высказывание: «Вы чуть выше Бога».

Куда тоньше действует Иван Головатый. Чтобы выслужиться перед Александром Лукашенко, гендиректор «Беларуськалия» из уютного кресла в комфортном кабинете пересел на комбайн.

Официальный канал предприятия сообщает: «Двухтысячный рубеж по намолоту зерна первым в районе перешагнул наш экипаж! Напомним, с первых дней уборочной кампании на хлебной ниве трудится экипаж комбайна в составе генерального директора Беларуськалия Ивана Головатого и заместителя генерального директора по МТО Сергея Протасени».

Гендир «Беларуськалия» хорошо знает, что для Лукашенко всё, связанное с сельским хозяйством – фетиш. Поэтому вместо того, чтобы заниматься проблемами предприятия, лично участвует в «битве за урожай». А дабы ублажить правителя по полной программе, Головатый стреляет дуплетом – вешает на комбайн красно-зеленый флаг.

В нормальных условиях топ-менеджера, который жертвует основным направлением деятельности ради того, где без него легко обойдутся, сразу уволили бы. Но сегодня Головатый таким трюком, наоборот, обеспечивает себе расположение Лукашенко.

Однако никто не бывает в фаворе вечно – Юрий Чиж не даст соврать. Создание «Трайпл-Агро» не спасло его от сумы и тюрьмы.

Пока шоу «Угоди Лукашенко» только набирает обороты. И мы еще увидим немало позорного. Но развязка истории с очередным «культом личности» предсказуема.

Никита Хрущев плясал гопак, чтобы потрафить Иосифу Сталину, а потом клеймил его как преступника, несущего персональную ответственность за массовые пытки и расстрелы. В первых рядах будущих разоблачителей Лукашенко окажутся те, кто нынче громче всех поет ему осанну.

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