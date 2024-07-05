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Неизвестный напал на здание ФСБ в Воронеже

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  • 5.07.2024, 18:41
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Неизвестный напал на здание ФСБ в Воронеже

В результате стрельбы погиб сотрудник спецслужбы.

На одно из зданий УФСБ в Воронеже было совершено нападение, погиб один человек, сообщили «Вести Воронеж» источники, знакомые с ситуацией.

В результате стрельбы погиб сотрудник спецслужбы, нападавший был задержан. Другой информированный источник сообщил изданию «Абирег», что хоть речь и идет об объекте ФСБ, но это было не главное здание регионального управления на улице Володарского. «Инцидент произошел на другом объекте. Нападавший задержан», — рассказал собеседник издания.

В свою очередь, источник телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» уточнил, что инцидент не является терактом, а убийство было совершено из-за ревности. По данным канала, мужчина, одетый в строительную робу, залез на крышу гаража спецслужб и выстрелил из пистолета Макарова в охранника — сотрудника комендатуры. Пострадавший скончался.

«Убийцей оказался бывший сотрудник местного УФСБ, ныне боец ЦСН ФСБ России. Был задержан в „ЛНР“. Мотивом стала ревность. ВСУ СК было возбуждено уголовное дело», — пояснил собеседник канала.

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