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«Бородатым тиктокерам от позора уже не отмыться»

  • 10.08.2024, 11:59
  • 6,330
«Бородатым тиктокерам от позора уже не отмыться»

В России рухнул миф о кадыровцах.

Спецоперация Сил обороны Украины в Курской области РФ показала не только слабость кремлевского режима, который вместе с миллионами россиян наблюдал, как подразделения ВСУ продвигаются по их территории, но и раскрыл глаза россиянам на «крутых воинов» из Чечни. Находящиеся возле границы с Украиной кадыровцы просто растворились, не оказав ни малейшего сопротивления. Это стало одной из наиболее обсуждаемых тем в России, причем не только среди гражданских, но и военных.

Подробнее о ситуации и к каким последствиям это привело говорится в материале OBOZ.UA.

«Сверкая пятками бежали»

Успешное пересечение украинскими подразделениями границы в Курской области РФ и быстрое продвижение стало возможным не в последнюю очередь благодаря «тикток-войскам» Рамзана Кадырова. Часть из них бежала подальше от границы, другая – выставила впереди себя российских срочников, у которых было только стрелковое оружие.

Помимо шока от происходящего, в России это вызвало волну гнева и хейта в сторону кадыровцев. Причем многим ситуация напомнила события с бунтом Пригожина, когда «Ахмат» стоял в пробке во время захвата «вагнеровцами» штаба в Ростове.

В кои-то веки кадыровцам досталось от российских «военкоров» и Z-блогеров. Обычно они предпочитают не обсуждать в публичной плоскости провалы российских оккупационных войск, однако нынешние события стали исключением.

Например (неслыханное дело!) Юрий Котенок не стесняясь назвал «Ахмат» «тикток-войсками», которые могут только танцевать лезгинку и стрелять в воздух, но уклоняются от участия в боях.

Скандал вынудил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира «Ахмата» Апти Алаудинова записать видео о том, каким же образом украинские войска оказались на территории Курской области.

«Противник зашел, эти населенные пункты взял, потому что в этих населенных пунктах у нас не было ни сил, ни средств, ни ресурсов. Была одна линия обороны, граница. И получается, противник прошел между нашими опорными пунктами, потому что дистанции просто огромные. Потом уж технику выгнал и зашел на территорию таким рывком, хорошо углубился внутрь, на 10 километров на вчерашний день, мы считали», – сказал Алаудинов.

По его мнению, «ничего критического, трагического» в Курской области не произошло. Что вызвало новую истерику в Z-каналах.

Спустя время в различных пабликах появилась информация, что руководство «Ахмата» якобы «провело работу с бойцами на фоне критики в их адрес со стороны военкоров», а Кадыров аж потребовал «повысить эффективность». Такие сообщения были попыткой хоть как-то потужить пожар, однако это не удалось.

С каждым часом появлялись все новые свидетельства «героизма» ахматовцев, которые «сверкая пятками бежали от х*хлов». Ситуацию с позором кадыровцев российскому Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ подтвердили жители приграничной Курской области. «Информацию о том, что ВСУ прошли мимо позиций «Ахмата», здесь подняли на смех. Чеченские бойцы заняли вторую линию после мобилизованных и срочников, а потом пропустили сами противника», – написал канал.

Ситуацию открыто подтвердил и российский срочник из Архангельской области, однако довольно быстро на чеченских официальных ресурсах появилось видео с его извинениями. Его вынудили их принести на фоне флага Ахмата Кадырова. Публикация ролика вызвала новую волну гнева россиян, которую они обрушили на кадыровцев.

«Мало того, что срочники в плен попадают, еще и терпят произвол от тех, кто «разминулся» с украми на границе», «А где пруфы, что эти черти (кадыровцы. - Ред.) не прячутся за спинами срочников? Как всегда воздух... Все знают, кто они. Они – черти, больше никто», «Походу «Ахмату» важен рейтинг извинений, чем достижения на поле боя», «Вот это их потолок – что могут, заставить извиниться, наехать и угрожать! Просто бандиты и не более», – пишут россияне.

Много обсуждений вызвало и упорное молчание Рамзана Кадырова. Все дни с начала украинской спецоперации в приграничье РФ он публиковал что угодно, но только не о событиях в Курской области, где опозорились его «бойцы». И только 9 августа он выдавил из себя: «Подождите два-три дня и будут хорошие результаты».

Его слова вызвали у сторонников войны против Украины вал насмешек и издевок.

«Результаты чего? Его анализов?», «Чеченский Арестович», «А как же Ахмат сила? Или он сила только на словах?», «Вопрос – у кого будут хорошие результаты? Он потом скажет, что не уточнял», «Через два-три дня тикток запишут», – прокомментировали разъяренные россияне.

Сегодня топовые российские «военкоры» и пропагандисты хором бросились отмывать «репутацию» «Ахмата», однако это получается из рук вон плохо. Дошло уже до того, что кадыровцы… стали закупать рекламу в соцсетях.

Тем временем россияне уже заклеймили «Ахмат». «Бородатым тиктокерам от позора уже не отмыться», – пишут разгневанные сторонники «СВО».

Чем оккупанты из Чечни «отличились» в Украине

Для украинцев такое поведение кадыровцев – далеко не новость. С самого начала полномасштабного вторжения российских оккупантов Кадыров и подконтрольные ему ресурсы хвастались «мотивированными и непобедимыми воинами», которые отправлялись в Украину. Однако первые звоночки о том, что боевые навыки этой группы оккупантов сильно переоценены, появились уже в последних числах февраля 2022 года.

По данным нашей разведки, изначально задачами кадыровцев были убийство президента Владимира Зеленского и зачистка украинской столицы. Разумеется, ни того, ни другого (как и взятия Киева за три дня) – не произошло. Более того, кадыровцев знатно проредили в Буче, Гостомеле, где они, к сожалению, успели поиздеваться над местными жители. В частности, к убийствам гражданских были причастны оккупанты из 141-го специального моторизованного полка имени А. А. Кадырова («Север»).

Гибель «героев СВО» тщательно скрывалась на их родине. Главарь Чечни был в ярости, когда правда о потерях его «личных» подразделений вышла наружу. Особенно бушевал Кадыров после сообщений, что с телефонов «задвухсоченных» чеченцев украинцы звонили их родственникам и сообщали о смерти. Так стал рушиться миф о непобедимости «воинов Аллаха», которые восприняли войну против Украины как личный джихад.

Затем у нашей разведки появилась информация, что кадыровцам поставили новую задачу – сформировать загрядотряды, чтобы не допустить бегства военнослужащих российской армии, которые столкнулись с мощным отпором украинцев.

21 марта 2022 года СБУ опубликовала перехват разговора на чеченском языке, в ходе которых кадыровец рассказывает своему собеседнику: «Наша задача – гнать назад (в бой) тех вшивых солдат, которые начинают разбегаться от ударов артиллерии».

Фактически чеченские подразделения РОВ («Ахмат» и другие – как в составе Росгвардии, так и МО РФ) в Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности и охрану объектов, и не выполняют функции боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции. При этом Кадыров и его приспешники не устают пиариться на «освобождении» маленьких населенных пунктов в Украине, а также любят рассказывать о встречах с «гостеприимным и дружелюбным» местным населением.

«Пиар-войска» и «тикток-воины» – так прозвали кадыровцев украинцы, так как те записывали огромное количество «героических» видео, которыми и делились социальных сетях. При этом их не раз ловили на инсценировке боев, что не отбило у них желания записывать глупые ролики и становиться объектом для насмешек. Причем несколько раз благодаря опубликованным ими видео с привязкой с местности украинским защитникам удалось успешно отработать по ним. В частности, большие потери кадыровцев из-за их же глупости были зафиксированы в Донецкой (например, в Волновахе), Запорожской и Херсонской областях.

Сегодня «тикток-воины» в частности терроризируют жителей оккупированной части Запорожской области и отжимают бизнес. «При этом сами лишний раз стараются не фигурировать в тех или иных делах. После силовых разборок ставят на места своих многочисленных родственников (в основном братьев), которых завозят в Украину, сами же продолжают крышевать и снимать бабло», – говорит наш собеседник из оккупированного Мелитополя.

По его словам, «личная гвардия» Кадырова и сейчас приносит много горя украинцам, ставшими фактически заложниками захватчиков. На оккупированной территории они похищают и насилуют девушек, причем часто объектами их домогательств становятся школьницы. А командование оккупантов закрывает на все глаза – в том числе и на убийства гражданских.

После переброски части подразделений из Чечни в российское приграничье местные жители возмущались тем, что там начали творить кадыровцы. Но скрипя зубы терпели, так как считали их «защитниками-героями». Однако последние события в Курской области – то, как кадыровцы молниеносно «растворились» с началом спецоперации Сил обороны Украины – окончательно расставило все точки над «і». В этот раз уже для россиян.

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