Ученые: Многие люди имеют скрытую уникальную способность, о которой даже не подозревают 25.08.2024, 10:39

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Открытие стало настоящим сюрпризом.

Сюрпризом для ученых стало открытие того, что много людей умеют петь с абсолютным слухом, при условии, что они поют одну из навязчивых мелодий, то есть тех песен, которые застревают у нас в голове. Результаты исследования опубликованы в журнале Attention, Perception, & Psychophysics, пишет ScienceAlert.

Абсолютный слух — это способность человека с первой попытки точно взять нужную ноту при исполнении той или иной песни или мелодии и считается, что такой способностью обладает примерно 1 человек на 10 000. Но эта статистика может не учитывать людей, которую поют очень знакомую песню, говорят американские исследователи.

Для эксперимента ученые выбрали 30 человек, которые не были профессиональными музыкантами и не считали, что у них есть абсолютный слух. Их попросили записывать на смартфон пение навязчивых песен, которые хорошо запоминаются, всякий раз, когда люди их вспоминали.

Результаты показали, что на самом деле многие люди, которые хорошо запоминают информацию на слух могут и не подозревать, что они обладают абсолютных слухом. Если точнее, говорят, ученые, то многие люди обладают неким типом автоматической, скрытой способности к абсолютному слуху.

Анализ полученных данных показал, что 44,7% записей имели нулевую погрешность высоты тона, в то время как 68,9 % имели точность в пределах одного полутона от оригинальной мелодии. Это наименьший музыкальный интервал для не музыкантов.

Ученые хотели выяснить, как взаимодействуют память и музыка и приняли во внимание навязчивые мелодии как непроизвольную форму воспоминаний. Они обычно не являются воспоминаниями, которые мы намеренно вызываем по желанию.

Ученые говорят, что люди часто не могут точно идентифицировать наличие у них признаков абсолютного слуха и этот момент нужно еще изучить. Ученые считают, что мозг при воспроизведении очень знакомой мелодии может помочь людям исполнить ее максимально правильно.

Результаты исследования также дают подсказки относительно того, чем музыкальные воспоминания могут отличаться от других воспоминаний. Похоже, мозг сохраняет навязчивые мелодии полностью нетронутыми в нашем сознании, вплоть правильной высоты тона.

Ученые считают также, что на самом деле у многих людей заложены способности к правильному пению и мозг хранить больше врожденных музыкальных способностей, чем считалось ранее.

Авторы исследования говорят, что многие люди не поют, потому что считают, что у них нет для этого способности. Но на самом деле не нужно быть выдающимся певцом, чтобы иметь то, что нужно для создания музыки. Мозг человека помогает проявить скрытые способности в некоторые моменты и подавляет мысли о том, что люди не умеют петь, считают авторы.

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