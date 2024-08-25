Невероятно, но факт: красивые люди живут дольше

Невероятно, но факт: красивые люди живут дольше3
- 25.08.2024, 11:59
Появились результаты исследования.
Новое исследование, опубликованное в журнале Social Science and Medicine, выявило связь между привлекательностью лица и продолжительностью жизни.
Исследователи из Техасского университета и Университета штата Аризона проанализировали данные Висконсинского лонгитюдного исследования, включающего более 8000 выпускников школ 1957 года. Результаты показали, что наименее привлекательные люди живут в среднем короче.
Фотографии участников оценивались по 11-балльной шкале. Оказалось, что у наименее привлекательной шестой части выборки продолжительность жизни короче, чем у остальных.
Среди женщин ожидаемая продолжительность жизни была почти на два года меньше, среди мужчин — на год.
Эффект сохранялся даже после учета факторов, таких как образование и доход. Основной удар приходится на наименее привлекательных людей, тогда как остальная часть выборки не показывает существенной разницы в долголетии.
Исследователи предполагают, что роль могут играть социальная стигматизация, дискриминация и неравенство в медицинском обслуживании.