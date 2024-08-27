F-16 сбивали российские ракеты во время массированной атаки на Украину 27.08.2024, 15:23

Зеленский раскрыл подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные истребители F-16 эффективно перехватывали вражеские ракеты во время атаки, состоявшейся 26 августа.

Президент Украины отметил эффективность истребителей F-16, доказавших свою полезность во время недавней масштабной ракетной атаки РФ.

«F-16 – очень-очень хороший результат. Многие об этом говорили, но уже в рамках этой огромной ракетной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты. Спасибо партнерам за то, что предоставили нам этот F-16», – добавил. он.

При этом он добавил, что хотя F-16 показали положительный результат, их недостаточно для полной эффективности. Также необходимо продолжать тренировку пилотов.

Президент выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны США, но отметил, что окончательное решение зависит от их разрешения.

«Конечно, этого недостаточно, у нас их немного, и нужно еще тренировать пилотов. У нас есть предложения в США, это, собственно, зависит от их разрешения. Они должны положительно и реально на это смотреть, потому что мы говорим о наших территориях. не об американских», – резюмировал Зеленский.

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