В Воронежской области БПЛА ударил по складу с боеприпасами

В Воронежской области БПЛА ударил по складу с боеприпасами2
- 28.08.2024, 8:01
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Горит вблизи взрывоопасных объектов.
Россошанский район Воронежской области РФ атаковали беспилотники. Местные власти заявили о «возгорании вблизи взрывоопасных объектов».
Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-канал Astra.
Губернатор Воронежской области утверждает, что возгорание произошло в результате падения обломков сбитого БПЛА.
По его словам, детонации не было, пострадавших и разрушений нет. Были эвакуированы жители двух населенных пунктов, сейчас, по словам губернатора, они возвращаются в свои дома.
По данным местных жителей, БПЛА атаковали склад с боеприпасами в хуторе Малая Меженка. Жителей этого и соседнего хутора сначала эвакуировали, теперь они возвращаются домой, пишет Astra.