В Воронежской области БПЛА ударил по складу с боеприпасами 2 28.08.2024, 8:01

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Горит вблизи взрывоопасных объектов.

Россошанский район Воронежской области РФ атаковали беспилотники. Местные власти заявили о «возгорании вблизи взрывоопасных объектов».

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-канал Astra.

Губернатор Воронежской области утверждает, что возгорание произошло в результате падения обломков сбитого БПЛА.

По его словам, детонации не было, пострадавших и разрушений нет. Были эвакуированы жители двух населенных пунктов, сейчас, по словам губернатора, они возвращаются в свои дома.

По данным местных жителей, БПЛА атаковали склад с боеприпасами в хуторе Малая Меженка. Жителей этого и соседнего хутора сначала эвакуировали, теперь они возвращаются домой, пишет Astra.

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