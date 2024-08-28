закрыть
28 августа 2024, среда, 10:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Воронежской области БПЛА ударил по складу с боеприпасами

2
  • 28.08.2024, 8:01
  • 3,672
В Воронежской области БПЛА ударил по складу с боеприпасами

Горит вблизи взрывоопасных объектов.

Россошанский район Воронежской области РФ атаковали беспилотники. Местные власти заявили о «возгорании вблизи взрывоопасных объектов».

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-канал Astra.

Губернатор Воронежской области утверждает, что возгорание произошло в результате падения обломков сбитого БПЛА.

По его словам, детонации не было, пострадавших и разрушений нет. Были эвакуированы жители двух населенных пунктов, сейчас, по словам губернатора, они возвращаются в свои дома.

По данным местных жителей, БПЛА атаковали склад с боеприпасами в хуторе Малая Меженка. Жителей этого и соседнего хутора сначала эвакуировали, теперь они возвращаются домой, пишет Astra.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин
Дилемма Лукашенко
Дилемма Лукашенко Владимир Пастухов
Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер