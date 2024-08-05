На военном заводе в Башкортостане произошел взрыв 5.08.2024, 22:28

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На заводе «Авангард» производят детали для ракетных систем залпового огня.

На заводе «Авангард» в городе Стерлитамак в Башкортостане произошел взрыв. Как сообщает РБК, ЧП произошло, когда ремонтная бригада демонтировала трубопровод в одном из цехов. Все три члена бригады погибли.

По факту гибели людей заведено уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности. Причины происшествия устанавливаются. Как заявили в следственном комитете, предполагается, что рабочие нарушили технику безопасности при резке труб, и газовоздушная смесь вспыхнула.

Стерлитамакский завод «Авангард» принадлежит государственной корпорации «Ростех» и выполняет оборонный заказ. Он производит детали для ракетных систем залпового огня. Предприятие находится под санкциями Евросоюза, а также Швейцарии и Украины.

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