На военном заводе в Башкортостане произошел взрыв
- 5.08.2024, 22:28
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На заводе «Авангард» производят детали для ракетных систем залпового огня.
На заводе «Авангард» в городе Стерлитамак в Башкортостане произошел взрыв. Как сообщает РБК, ЧП произошло, когда ремонтная бригада демонтировала трубопровод в одном из цехов. Все три члена бригады погибли.
По факту гибели людей заведено уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности. Причины происшествия устанавливаются. Как заявили в следственном комитете, предполагается, что рабочие нарушили технику безопасности при резке труб, и газовоздушная смесь вспыхнула.
Стерлитамакский завод «Авангард» принадлежит государственной корпорации «Ростех» и выполняет оборонный заказ. Он производит детали для ракетных систем залпового огня. Предприятие находится под санкциями Евросоюза, а также Швейцарии и Украины.