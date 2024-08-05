закрыть
5 августа 2024, понедельник, 22:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На военном заводе в Башкортостане произошел взрыв

  • 5.08.2024, 22:28
  • 1,064
На военном заводе в Башкортостане произошел взрыв

На заводе «Авангард» производят детали для ракетных систем залпового огня.

На заводе «Авангард» в городе Стерлитамак в Башкортостане произошел взрыв. Как сообщает РБК, ЧП произошло, когда ремонтная бригада демонтировала трубопровод в одном из цехов. Все три члена бригады погибли.

По факту гибели людей заведено уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности. Причины происшествия устанавливаются. Как заявили в следственном комитете, предполагается, что рабочие нарушили технику безопасности при резке труб, и газовоздушная смесь вспыхнула.

Стерлитамакский завод «Авангард» принадлежит государственной корпорации «Ростех» и выполняет оборонный заказ. Он производит детали для ракетных систем залпового огня. Предприятие находится под санкциями Евросоюза, а также Швейцарии и Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин