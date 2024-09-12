ГУР и ВСУ пустили под откос российский поезд под Белгородом 1 12.09.2024, 11:01

3,442

Железнодорожная артерия парализована.

В Белгородской области РФ сошел с рельсов грузовой поезд в результате совместной операции ГУР МОУ и ССО ВСУ 10 сентября. Был совершен минирование и подрыв на железнодорожном участке «Старый Оскол - Валуйки».

Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

Как рассказали изданию собеседники, в результате успешной операции пущен под откос грузовой поезд, обеспечивавший логистические потребности армии государства-агрессора.

После взрыва железнодорожного полотна 11 вагонов и локомотив грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись.

«Указанная железнодорожная артерия парализована, ряд поездов отменили. Работа над ослаблением государства-агрессора России продолжается», - добавили источники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com