ГУР и ВСУ пустили под откос российский поезд под Белгородом

ГУР и ВСУ пустили под откос российский поезд под Белгородом1
- 12.09.2024, 11:01
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Железнодорожная артерия парализована.
В Белгородской области РФ сошел с рельсов грузовой поезд в результате совместной операции ГУР МОУ и ССО ВСУ 10 сентября. Был совершен минирование и подрыв на железнодорожном участке «Старый Оскол - Валуйки».
Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.
Как рассказали изданию собеседники, в результате успешной операции пущен под откос грузовой поезд, обеспечивавший логистические потребности армии государства-агрессора.
После взрыва железнодорожного полотна 11 вагонов и локомотив грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись.
«Указанная железнодорожная артерия парализована, ряд поездов отменили. Работа над ослаблением государства-агрессора России продолжается», - добавили источники.