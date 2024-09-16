Hennessey Venom F5-M Roadster станет самым мощным авто на механике 16.09.2024, 10:05

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Выпустят всего 12 штук.

На авторынок выйдет уникальная новинка – Hennessey Venom F5-M Roadster станет самым мощным серийным авто: модель будет иметь механическую шестиступенчатую коробку передач. 6,6-литровый двигатель V-8 двигатель покажет мощность 1817 лошадиных сил.

Будет изготовлено всего 12 экземпляров F5-M Roadster, но все они уже проданы по начальной цене 2,6 миллиона долларов. Детали рассказало издание Top Gear.

К Hennessey Venom F5-M Roadster добавили шестиступенчатую механическую коробку передач, чтобы создать самое мощное авто на механике.

Эксперты говорят, что на самом деле ничего не меняется кроме передачи. Двигатель будет выдавать потрясающие 1817 лошадиных сил при 8200 об/мин. Неудивительно, что передачи ступенчатые, поэтому полная мощность не достигает четвертой передачи, чтобы уберечь от неприятностей.

Что меняется, так это сама обшивка, которая добавляет новый 55-дюймовый новый «спинной плавник», простирающийся от воздухозаборника на крыше к задней крышке багажника.

Интерьер также приобрел определенные изменения: селектор из углеродного волокна плотно встает в шестиступенчатую коробку, выточенную из алюминиевой заготовки.

По словам Натана Малиника, директора по дизайну Hennessey, это автомобиль для смелых энтузиастов, которые любят, чтобы их гиперкары поражали бешеной мощностью, ярким дизайном и невероятной управляемостью.

Нет никакой информации о том, как новая трансмиссия влияет на разгон до 100 км/ч или максимальную скорость, но Hennessey подтвердила, что попытка побить собственный рекорд Venom GT Spyder в 427 км в час может произойти этой зимой.

«F5-M – это будет самая привлекательная и увлекательная машина, которую мы создали», – отметил Джон Хеннеси.

Похоже, что легкосплавные диски также были очищены, добавлено немного атласного покрытия, а также новую модную ливрею, состоящую из пары центральных линий с контрастными акцентами, проходящими по всей длине автомобиля.

Очевидным изменением в салоне стала алюминиевая заготовка и карбоновый рычаг коробки.

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