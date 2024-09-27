В Сети смеются над Лукашенко из-за слов о «белорусском телефоне» 12 27.09.2024, 16:55

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И предлагают свои варианты.

Лукашенко анонсировал создание «отечественного мобильного телефона» с собственным программным обеспечением.

Такое обещание он дал на встрече со студентами инженерно-технического профиля в формате «открытый микрофон» в Государственном университете информатики и радиоэлектроники.

Подобные заявления, как пишет New Voice, просто не могли остаться без внимания пользователей соцсетей, которые уже начали делиться своими вариантами того, как обещанные Лукашенко мобильные могут в итоге выглядеть.

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