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Александр Хара: У Трампа есть убийственные для РФ инструменты

  • 29.01.2025, 17:01
  • 2,416
Александр Хара: У Трампа есть убийственные для РФ инструменты
Дональд Трамп

Они могут обвалить российскую экономику.

Президент США Дональд Трамп распорядился создать в США систему противоракетной обороны, аналогичную израильскому «Железному куполу». Можно ли тут провести аналогии с рейгановской Стратегической оборонной инициативой? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, директором Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— Частично — может быть, но следует начать с того, что со времен Карибского кризиса и далее, когда СССР и США подписывали соглашения об ограничении вооружений, испытаний и так далее, существовала договоренность: чтобы не было такой гонки вооружений, две стороны готовы разместить только по одной системе противоракетной обороны. Американцы, соответственно, это сделали вокруг своего ядерного арсенала, а Советский Союз вокруг Москвы.

Но надо учитывать, что сейчас Российская Федерация фактически разрушила эти старые соглашения, практически доживает последние дни СНВ (двусторонний договор между США и СССР о сокращении стратегических наступательных вооружений, — прим. ред.), и Россия не проявляет особого желания продолжать этот договор. Ну и поскольку РФ нарушала Договор о ракетах средней и малой дальности и так далее, американцы вышли из него.

Соединенные Штаты находятся сейчас в новой ситуации безопасности, когда помимо Российской Федерации с ее стратегическими вооружениями, направленными на США, появились также Северная Корея, Иран и Китай, который значительно наращивает свои вооружения. Поэтому, естественно, на это необходимо каким-то образом реагировать.

Если мы говорим о Стратегической оборонной инициативе времен холодной войны, то она, по большому счету, была своего рода спецоперацией, целью которой было втянуть Советский Союз в заведомо проигрышное соревнование. И это, собственно, произошло, поскольку Советский Союз был отсталым в экономическом и технологическом плане государством и был неспособен выделять еще дополнительные деньги на такие проекты.

Поэтому я бы не сказал, что здесь есть какая-то прямая параллель, поскольку угрозы, прежде всего, сейчас исходят от Китая. Пекин за несколько лет нарастил количество своих боеголовок с 200 до 300, и, по-моему, до 2027-го года они планируют довести это число до 1000, чтобы достичь паритета с американцами. Таким образом, приказ Трампа — это адекватная реакция на изменившуюся ситуацию.

Я бы сказал, что правильным подходом для США было бы не только укреплять систему противоракетной обороны, но и ослаблять своих противников. В случае с Россией лучший способ сделать это — через поддержку Украины, чтобы РФ выбыла из этой гонки. Тогда Вашингтон мог бы сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе, где главными вызовами остаются Китай и Северная Корея.

У Трампа также есть большие планы на Ближний Восток, которые предполагают изменение ситуации и приближение Саудовской Аравии и других государств к Израилю. В этом контексте можно было бы разместить элементы национальной системы противоракетной обороны и там. Однако такие проекты обойдутся в триллионы долларов, а учитывая внешний долг США в $34 трлн, желание Трампа его сократить, остается вопрос, насколько реалистичны эти планы.

И, конечно, остается вопрос временных рамок. Если речь идет о перспективе в 5-10 лет, это, кончено, замечательно, но Китай выходит на 27-й год уже готовым решать свои проблемы с Тайванем, и, соответственно, может возникнуть конфликт, где такая система уже должна функционировать. То есть, грубо говоря, США не вписываются в такой график. Поэтому здесь есть множество финансовых, технологических и, естественно, внутреннеамериканских политических вопросов.

— Со стороны Трампа мы услышали два инструмента давления на Россию — цены на нефть и гонка вооружений. Насколько это эффективные инструменты?

— Это убийственные инструменты. К сожалению, начиная еще со времен Обамы, был такой подход, что санкции по отношению к России не должны вредить Соединенным Штатам, второе — союзникам, третье — не должны наносить ущерб простым российским гражданам, потому что это только Путин и его олигархи плохие, а все остальные россияне хорошие. И последний пункт — санкции должны быть инструментом давления, их постепенное увеличение должно как-то изменить Путина, повлиять на его поведение.

Понятное дело, что это провальный и неправильный подход, но он фактически перекочевал и в администрацию Байдена. Там уже меньше обращали внимание на российских граждан и попытки изменить Путина, но все равно опасались резких шагов против энергетического сектора России. А мы знаем, что это главный ресурс Путина, настоящая иголка Кощея. Они не пытались наносить такой удар по двум причинам: это вероятность ядерной эскалации и опасения, что рост нефтяных цен ударит по американцам.

Мы понимаем, что каждый обычный американец оценивает действия президента по таким вопросам, как безработица, цены на бензин и продукты. Соответственно, Байден не хотел этого делать. И плюс еще у него были чрезвычайно плохие отношения с Саудовской Аравией в связи с убийством журналиста Хашогги в Турции.

А у Трампа такого ограничения нет. По-моему, на прошлой неделе была встреча министров ОПЕК, и они там не особо в восторге от идеи увеличить добычу. Возможно, они просто думают, что публичное заявление Трампа — это одно, а то, что он может им пообещать и предоставить взамен, — это другое. Пока что этого не произошло, с ними не было разговора.

Это одна история. Вторая история — «drill, baby, drill», то есть то, что Трамп сейчас собирается делать — разблокировать энергетические проекты в Соединенных Штатах. Это может снизить цены для самих американцев и плюс позволит зарабатывать на экспорте. Но наращивание добычи требует времени и инвестиций. Этот инструмент очень мощный, он может обвалить российскую экономику, но все равно требует временного лага.

Тем временем, естественно, Трампу нужно решать, что делать с Украиной. Необходимо разморозить поддержку, которую они сейчас приостановили, прежде всего по линии Госдепа. Затем нужно определиться, какие виды вооружения и в каких объемах они готовы предоставить, чтобы Украина могла выдержать и не проиграть ключевые битвы, пока российская экономика не начнет конкретно загибаться.

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