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Зеленский назвал операцию в Курской области «сильным козырем»

  • 3.01.2025, 3:00
Зеленский назвал операцию в Курской области «сильным козырем»

Страны Глобального Юга увидели, что Россию можно побеждать.

Курская операция Сил обороны является сильным козырем для Украины, особенно в контексте Глобального Юга, заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью в эфире телемарафона «Єдині новини» он подчеркнул, что продвижение российских оккупантов на фронте «дает возможность говорить» тем странам, которые не являются союзниками Украины. При этом задача Украины заключается в опровержении их заявлений о замороженном конфликте, пишет New Voice.

«Курск очень сильный козырь во всех переговорах. Особенно со странами Глобального Юга. Я никогда не думал, что на них это окажет такое влияние. А на них это оказало большое влияние», — уточнил президент.

Он отметил, что для стран Глобального Юга Россия была «непобедимой», но теперь украинские военнослужащие больше четырех месяцев контролируют часть российской территории. При этом увеличение контингента россиянам не помогает.

1 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты потеряли в Курской области с начала наступления Сил обороны более 38 тысяч солдат и более тысячи единиц техники.

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