Один из китов пошел на дно Игаль Левин

3.01.2025, 5:31

Игаль Левин

Все Приднестровье всегда держалось на трех особенностях.

Всего два дня прошло с того, как Украина остановила прокачку газа через свою территорию, а в Приднестровье уже начался масштабный энергетический кризис. Наблюдаются отключения отопления и остановка всех промышленных предприятий «проксиреспублики».

Собственно, все Приднестровье всегда держалось на трех особенностях: денежных вливаниях из Москвы, позволявших выплачивать сравнительно неплохие пенсии, дешевом газе, обеспечивавшем функционирование экономики, а также пропаганде, основанной на ностальгии по СССР и фобии всего западного.

Теперь один из китов, поддерживавших стабильность в этом анклаве, пошел на дно, и вполне возможно, что он потащит за собой остальных.

Игаль Левин, Telegram

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