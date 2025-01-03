закрыть
3 января 2025, пятница, 0:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Один из китов пошел на дно

  • Игаль Левин
  • 3.01.2025, 5:31
Один из китов пошел на дно
Игаль Левин

Все Приднестровье всегда держалось на трех особенностях.

Всего два дня прошло с того, как Украина остановила прокачку газа через свою территорию, а в Приднестровье уже начался масштабный энергетический кризис. Наблюдаются отключения отопления и остановка всех промышленных предприятий «проксиреспублики».

Собственно, все Приднестровье всегда держалось на трех особенностях: денежных вливаниях из Москвы, позволявших выплачивать сравнительно неплохие пенсии, дешевом газе, обеспечивавшем функционирование экономики, а также пропаганде, основанной на ностальгии по СССР и фобии всего западного.

Теперь один из китов, поддерживавших стабильность в этом анклаве, пошел на дно, и вполне возможно, что он потащит за собой остальных.

Игаль Левин, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский